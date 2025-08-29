Победа, но и лоша новина за Йокич и Сърбия

Популярни
  • 29 авг 2025 | 23:48
Един от главните фаворити за титлата на ЕвроБаскет 2025 Сърбия очаквано постигна втора поредна победа на шампионата на Стария континент. Водени от суперзвездата си Никола Йокич, сърбите надделяха над Португалия с 80:69 в среща от втория кръг в Група А в Рига.

След силни последни минути на първото полувреме сръбският тим отвори разлика от 10 точки на почивката - 43:33. В третата част Йокич и компания бяха на висота и авансът им в един момент достигна 18 точки при 53:35. В последния период португалците се опитаха да се доближат максимално до съперника си и съкратиха изоставането си на 7 точки при 67:74, но Сърбия все пак не допусна изненада до края.

Йокич бе над всички тази вечер с 23 точки, 10 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 2 чадъра за малко над 22 минути игра. Силен мач за Сърбия изигра и Никола Йович. Крилото на Маями Хийт бе безгрешен при стрелбата днес - 18 точки при 6/6 от игра, 4/4 за 2 точки, 2/2 от тройката и 4/4 от линията за наказателни удари.

Лошата новина от мача за селекционера на Сърбия Светислав Пешич е травмата на капитана на тима Богдан Богданович. Опитният гард получи контузия на ахилеса към края на първото полувреме и това го принуди да не се появи в игра през вторите 20 минути.

За Португалия това е първа загуба в турнира, след като в първия си мач иберийците сразиха Чехия. Тази вечер Диого Брито бе №1 за португалците с 22 точки и 9 борби, а Траванте Уилямс реализира 15 точки.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago

