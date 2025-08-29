Популярни
Порзингис поведе Латвия към трудна победа в прибалтийско дерби

  • 29 авг 2025 | 20:30
Воден от голямата си звезда Кристапс Порзингис, съдомакинът на ЕвроБаскет 2025 Латвия пречупи Естония със 72:70 в прибалтийско дерби от Група А. В "Арена Рига" двата тима изиграха много оспорван мач, като през първото полувреме естонците бяха една идея по-добрият отбор и се оттеглиха на почвиката с 4 точки аванс - 42:38. В третия период латвийците успяха да обърнат нещата в своя полза - 25:19, но интригата бе жива до последно.

Интересно за отбелязване е, че през първите 5 минути на последната четвърт не бе реализирана нито една точка, а частта завърши при странния и нетипичен резултат 9:9, което устройваше домакините.

Кристапс Порзингис записа 26 точки и 7 борби. Той бе безпогрешен от зоната за 2 точки (8/8), а при далечната стрелба не му вървеше - 0/4.

Рихардс Ломас добави 9 точки за победителите, а за Естония по 13 точки реализираха Матиас Тас и Артур Кононцюк.

Латвия се реваншира пред феновете си за гръмкото поражение от Турция в същата зала на старта, а Естония претърпя втора поредна загуба, след като в първата си среща очаквано отстъпи пред Сърбия.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago

