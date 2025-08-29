Феноменален Марканен влезе в историята, Финландия разнищи Великобритания

Фантастичен мач изигра голямата звезда на Финландия Лаури Марканен при победата на скандинавците със 109:79 срещу Великобритания в Тампере в мач от втория кръг на груповата фаза на ЕвроБаскет 2025. Срещата бе от Група В. Крилото на Юта Джаз изригна с 43 точки само за 23 минути игра. Марканен натрупа 40 точки само в първите три части. Той вкара 7 тройки от 13 опита, като добави 4 откраднати топки и 2 борби.

Марканен изравни личното си върхово постижение от 43 точки, регистрирано срещу Хърватия на ЕвроБаскет 2022.

Марканен влезе в историята като едва втория баскетболист с повече от един мач с 40 или повече точки в среща от Европейско първенство. Преди него това постига единствено гръцката легенда Никос Галис - преди 36 години.

Финландия записа втора победа от два мача на ЕвроБаскет 2025. Съдомакинът на шампионата излъга в първата си среща Швеция с 93:90. Великобритания пък претърпя второ поредно гръмко поражение, след като загуби с 24 точки разлика в първия мач от първенството от Литва.

Финландците нямаха особени проблеми с британците тази вечер и на почивката отвориха сериозна разлика от 16 точки - 58:42. Скандинавците продължиха да доминират на терена и през второто полувреме, за да оформят победа с 30 точки разлика.

21 точки за Финландия тази вечер отбеляза Сасу Салин, а 13 добави Оливие Нкамуа. За Великобритания с 13 точки най-резултатен беше Люк Нелсън.

СТАТИСТИКА НА МАЧА