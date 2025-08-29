Шенгюн на косъм от трипъл-дабъл, Турция се справи с Чехия

Турция записа втора поредна победа на Европейското първенство. В среща от Група А турският тим надигра Чехия с 92:78 в Рига. Алперен Шенгюн и компания изоставаха с 6 точки след първата четвърт, но изиграха изключително силен втори период, който взеха с 24:10. През второто полувреме Турция успя да запази аванса си в резултата и дори да го увеличи, затвърждавайки силния си старт на първенството, след като в първата си среща отнесе един от домакините Латвия.

Именно центърът на Хюстън Рокетс Алпенер Шенгюн бе във вихъра си, като остана на косъм от трипъл-дабъл - 23 точки, 12 борби и 9 асистенции, към които прибави и 2 чадъра. Джеди Осман също бе на висота с 21 точки, а Ерджан Османи реализира 16 за южните ни съседи. За чехия Мартин Петерка отбеляза 23, но остана единственият играч на тима си с двуцифрен брой точки.

Чехите са в сложна ситуация, тъй като загубиха в първия ден на турнира от Португалия.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago