Германия пак вкара над 100 точки за втора безпроблемна победа

Световният шампион Германия постигна втора поредна победа на ЕвроБаскет 2025. Маншафта надигра без особени трудности Швеция в Тампере със 105:83 в двубой от Група B. Още в първата четвърт германците се откъснаха напред - 27:17, а на почивката преднината им набъбна на 17 точки. През второто полувреме опитите на Швеция да направи нещо по-сериозно в срещата удариха на камък и Германия продължава по уверен начин в групата си.

Звездите Денис Шрьодер и Франц Вагнер бяха най-резултатни за победителите, съответно с 23 и 21 точки. Шрьодер се отличи и със 7 асистенции, а Германия във втори пореден мач мина границата от 100 точки. Маодо Ло добави 13 точки, 5 борби и 5 асистенции за Германия, а за Швеция Мелвин Панцар вкара 18 точки. Матиас Маркусон пък реализира 13.

Така Германия е с 2 победи от 2 двубоя в Група B след категоричен успех над Черна гора на старта, а Швеция претърпя второ поражение, след като в първия ден отстъпи пред съдомакина на шампионата Финландия.

