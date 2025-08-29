Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Германия пак вкара над 100 точки за втора безпроблемна победа

Германия пак вкара над 100 точки за втора безпроблемна победа

  • 29 авг 2025 | 16:47
  • 583
  • 0
Германия пак вкара над 100 точки за втора безпроблемна победа

Световният шампион Германия постигна втора поредна победа на ЕвроБаскет 2025. Маншафта надигра без особени трудности Швеция в Тампере със 105:83 в двубой от Група B. Още в първата четвърт германците се откъснаха напред - 27:17, а на почивката преднината им набъбна на 17 точки. През второто полувреме опитите на Швеция да направи нещо по-сериозно в срещата удариха на камък и Германия продължава по уверен начин в групата си.

Звездите Денис Шрьодер и Франц Вагнер бяха най-резултатни за победителите, съответно с 23 и 21 точки. Шрьодер се отличи и със 7 асистенции, а Германия във втори пореден мач мина границата от 100 точки. Маодо Ло добави 13 точки, 5 борби и 5 асистенции за Германия, а за Швеция Мелвин Панцар вкара 18 точки. Матиас Маркусон пък реализира 13.

Така Германия е с 2 победи от 2 двубоя в Група B след категоричен успех над Черна гора на старта, а Швеция претърпя второ поражение, след като в първия ден отстъпи пред съдомакина на шампионата Финландия.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Ето го състава на България за Европейското по баскетбол на колички в Самоков

Ето го състава на България за Европейското по баскетбол на колички в Самоков

  • 29 авг 2025 | 13:50
  • 560
  • 0
Ден 3 на ЕвроБаскет: Следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 3 на ЕвроБаскет: Следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 29 авг 2025 | 16:50
  • 5021
  • 0
Баскетболните националки до 16 години се завърнаха в елитната дивизия

Баскетболните националки до 16 години се завърнаха в елитната дивизия

  • 29 авг 2025 | 00:30
  • 2266
  • 2
Дончич вкара 34, но Словения направи грешна стъпка в Полша

Дончич вкара 34, но Словения направи грешна стъпка в Полша

  • 29 авг 2025 | 00:08
  • 3103
  • 2
Ден 2 на ЕвроБаскет бе белязан с много изненади

Ден 2 на ЕвроБаскет бе белязан с много изненади

  • 28 авг 2025 | 23:43
  • 17300
  • 1
Гърция удари Италия на ЕвроБаскет

Гърция удари Италия на ЕвроБаскет

  • 28 авг 2025 | 23:41
  • 1945
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 38113
  • 124
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 71229
  • 97
Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

  • 29 авг 2025 | 16:41
  • 8650
  • 20
Монтана 1:0 Добруджа, домакините със сериозен пропуск за втори гол

Монтана 1:0 Добруджа, домакините със сериозен пропуск за втори гол

  • 29 авг 2025 | 18:12
  • 2515
  • 4
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 25066
  • 41
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 40767
  • 61