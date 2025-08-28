Популярни
Ден 2 на ЕвроБаскет: Шампионът започва защитата на титлата, първи тестове за Янис и Дончич

  • 28 авг 2025 | 07:00
  • 2040
  • 0
Европейското първенство продължава днес с нови 6 мача. Във втория ден на шампионата на Стария континент в действие ще видим защитаващия титлата си от ЕвроБаскет 2022 Испания, един от главните претенденти за трофея Франция, както и интригуващия сблъсък между Гърция и Италия. Два от съдомакините на надпреварата - Кипър и Полша, също ще започнат днес своето участие.

Програмата за деня започва с две срещи от 15:00 часа българско време: Грузия - Испания и Израел - Исландия. В 18:00 часа е време за двубоя между Белгия и Франция, а четвърт час по-късно започва срещата Босна и Херцеговина - Кипър.

В 21:30 часа Гърция със суперзвездата Янис Адетокунбо в състава си се изправя срещу Италия, а по същото време Словения на Лука Дончич ще премери силите си с Полша.

