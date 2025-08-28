АЗ Алкмаар 2:0 Левски, кошмар за "сините"

Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

Отборите на АЗ Алкмаар и Левски играят при резултат 2:0 в мача реванш от плейофната фаза на Лига на конференциите. Попаденията реализираха Ибрахим Садик (3) и Мекс Меердинк (6)

"Сините" имат тежката задача да наваксат пасив от две попадения, след като преди седмица на стадион "Васил Левски" нидерландците победиха с 2:0 с голове през втората част.

Най-важната новина в състава на домакините е отсъствието на голямата звезда в атаката Трой Парът, който не спира да бележи от началото на сезона.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес залага от първата минута на Цунами, който заменя в сърцето на защитата Кристиан Макун. От първата минута атаката на Левски пък се води от Борислав Рупанов.

Феновете на Левски отново изпълниха сектора за гости.

Нидерландците поведоха още в третата минута. Топката срещна стената при изпълнение на свободен удар на Мекс Меердинк. Жорди Класи отправи нов удар, а Светослав Вуцов изби, но тотално забравеният Ибрахим Садик с глава от близка дистанция прати топката в мрежата.

В 6-ата минута домакините удариха за втори път. Меес де Вит получи подаване отляво, а той центрира по земя към Мекс Меердинк, който с едно докосване матира стража на "сините".

Две минути по-късно Левски поиска дузпа, след като Майкон падна след шпагат на капитана на домакините Жорди Класи, но съдийската бригада не видя нарушение. В 13-ата минута Евертон Бала отправи удар от далечна дистанция, който обаче попадна право в ръцете на Роме Овусу-Одуро.

В 18-ата минута Алешандре Пенетра намери Кийс Смит, а халфът стреля, но Светослав Вуцов изби в корнер.

АЗ АЛКМААР – ЛЕВСКИ 2:0



1:0 Ибрахим Садик (3)

2:0 Мекс Меердинк (6)

Стартови състави:



АЗ Алкмаар: 1. Роме Овусу-Одуро, 34. Меес де Вит, 5. Алешандре Пенетра, 3. Вутер Гоес, 30. Денсо Касиус, 6. Пеер Коопмайнерс, 26. Кийс Смит, 8. Жорди Класи, 27.Ро-Зангело Даал, 35. Мекс Меердинк, 11. Ибрахим Садик



Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 6. Цунами, 50. Кристиан Димитров, 21. Алдаир, 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 77. Борислав Рупанов



Стадион: "АФАС", Алкмаар

Главен съдия: Дамиан Силвестжак

Следвай ни:

Снимки: Startphoto