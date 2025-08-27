Тити Папазов - за сезона в Sesame НБЛ, футболния Левски и шокиращата прогноза за мача на националите с Испания

Старши треньорът на баскетболния Левски Константин Папазов говори пред медиите на старта на подготовката с тима за новия сезон в Sesame НБЛ. Той коментира очакванията за предстоящата кампания, разкри какви трудности среща отбора, като не пропусна да говори и за футбол.

“Реално погледано от вчера е официалната подготовка. Имаха 4 дни, в които тренираха само с треньорката по лека атлетика и това и това ще бъде приоритетно в първите три седмици. Следобедите ще имат малко по-дълги тренировки без натоварване с цел да учим комбинациите, които се оказаха, че са 71. Единственото сигурно за селекцията е, че няма да има чужденец. Това е категорично.”, заяви Тити.

Той коментира предстоящия сблъсък за футболния отбор на Левски срещу АЗ Алкмаар в мач реванш от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Изказа се и по темата за мача на България с Испания, който ще се изиграе в близките дни.

Каква е шокиращата прогноза на Тити Папазов за сблъсъка на "лъвовете" с Ламин Ямал и компания, какво каза за вратаря на националите и Левски Светослав Вуцов и как коментира грандиозния трансфер на баскетболния национал Борислав Младенов в израелския гранд Апоел Тел Авив, вижте в нашето видео!

Снимки: Sportal.bg