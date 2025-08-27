Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тити Папазов - за сезона в Sesame НБЛ, футболния Левски и шокиращата прогноза за мача на националите с Испания

Тити Папазов - за сезона в Sesame НБЛ, футболния Левски и шокиращата прогноза за мача на националите с Испания

  • 27 авг 2025 | 19:51
  • 532
  • 0

Старши треньорът на баскетболния Левски Константин Папазов говори пред медиите на старта на подготовката с тима за новия сезон в Sesame НБЛ. Той коментира очакванията за предстоящата кампания, разкри какви трудности среща отбора, като не пропусна да говори и за футбол.

“Реално погледано от вчера е официалната подготовка. Имаха 4 дни, в които тренираха само с треньорката по лека атлетика и това и това ще бъде приоритетно в първите три седмици. Следобедите ще имат малко по-дълги тренировки без натоварване с цел да учим комбинациите, които се оказаха, че са 71.  Единственото сигурно за селекцията е, че няма да има чужденец. Това е категорично.”, заяви Тити.

Той коментира предстоящия сблъсък за футболния отбор на Левски срещу АЗ Алкмаар в мач реванш от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Изказа се и по темата за мача на България с Испания, който ще се изиграе в близките дни.

Каква е шокиращата прогноза на Тити Папазов за сблъсъка на "лъвовете" с Ламин Ямал и компания, какво каза за вратаря на националите и Левски Светослав Вуцов и как коментира грандиозния трансфер на баскетболния национал Борислав Младенов в израелския гранд Апоел Тел Авив, вижте в нашето видео!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Литва не допусна изненада в първия мач на ЕвроБаскет 2025

Литва не допусна изненада в първия мач на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 15:49
  • 549
  • 0
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 19:48
  • 7446
  • 0
Момичетата до 16 години се разправиха с Босна и Херцеговина за място на полуфиналите

Момичетата до 16 години се разправиха с Босна и Херцеговина за място на полуфиналите

  • 27 авг 2025 | 15:26
  • 579
  • 0
Везенков коментира дали ще бъде готов за началото на новия сезон

Везенков коментира дали ще бъде готов за началото на новия сезон

  • 27 авг 2025 | 14:34
  • 1598
  • 0
Везенков посочи кой ще триумфира на ЕвроБаскет 2025

Везенков посочи кой ще триумфира на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 14:02
  • 2103
  • 0
Капитанът на Германия се надява треньорът Мумбру да се оправи бързо

Капитанът на Германия се надява треньорът Мумбру да се оправи бързо

  • 27 авг 2025 | 12:24
  • 1058
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 25621
  • 98
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 33977
  • 23
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 19:48
  • 7446
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

  • 27 авг 2025 | 20:00
  • 7315
  • 2
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 61045
  • 76
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 5865
  • 6