Реал и Атлетико са сред заинтересованите от един от големите таланти на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид и Атлетико Мадрид следят ситуацията с халфа на Манчестър Юнайтед Коби Мейну, твърди “Дейли Мейл”. Според източника е възможно някой от грандовете от испанската столица да опита да вземе 20-годишния футболист под наем до края на сезона.

На английския национал се залагаха големи надежди, но Рубен Аморим не разчита особено на него след контузията му през миналата година. Той се възстанови през декември, но след това е със статута на резерва. В първите два мача от новия сезон той няма нито една изиграна минута. Клубът водеше разговори с него за нов контракт, но двете страни не са стигнали до споразумение. Според "Ди Атлетик" Юнайтед е готов да се раздели с Мейну дори за постоянно срещу 45 милиона паунда. През януари Челси проявяваше интерес и тогава се твърдеше, че исканата от "червените дяволи" сума е 70 милиона паунда.

Според “Мирър” цели десет са клубовете, които имат някакъв интерес към Мейну.

Следвай ни:

Снимки: Imago