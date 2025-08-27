Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Гримсби Таун ще приеме футболния гигант Манчестър Юнайтед на стадион "Блъндъл Парк" в мач от втория кръг на Карабао Къп. Срещата е насрочена за 27 август от 22:00 часа и представлява истинско предизвикателство за отбора от Лига 2, който ще се изправи срещу един от най-титулуваните английски клубове. Двубоят е част от поредицата мачове от втория кръг на турнира, където традиционно по-малките отбори имат възможност да се изправят срещу грандовете от Висшата лига.

Гримсби Таун се представя солидно в началото на сезона в Лига 2, като в последните си пет мача има две победи и два равни мача, с една-единствена загуба. Отборът си осигури място във втория кръг на "Карабао Къп" след убедителна победа с 3:1 над Шрюсбъри.

Манчестър Юнайтед, от своя страна, започна сезона в Премиър лийг със загуба с 0:1 от Арсенал и равенство 1:1 срещу Фулъм. Очакваното подобрение в представянето и осбено в резултатите на "червените дяволи" за момента липсва. Сега обаче отборът на Рубен Аморим има добра възможност да натрупа самочувствие срещу наглед непретенциозен съперник.

Подобни мачове от "Карабао Къп" обаче често се оказват доста по-сложни за елитните отбори от предварително очакваното. Те често подценяват съперниците си и това из изиграва лоша шега. Сега Манчестър Юнайтед не може да се позволи подобно нещо, защото евентуален негативен резултат довечера ще се приеме доста тежко както от привържениците, така и от ръководството.

Все пак Манчестър Юнайтед си остава фаворит и всичко друго освен продължаване напред ще бъде истинска сензация. А способен ли е Гримсби на подобен подвиг, ще разберем довечера.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages