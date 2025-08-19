Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Преговорите между Челси и Манчестър Юнайтед за трансфера на Алехандро Гарначо на "Стамфорд Бридж" напредват и сделката е близо, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. Аржентинецът отдавна е решил, че единственият трансфер, който ще приеме, ще бъде в Челси. Поради тази причина в последните 48 часа той е отхвърлил предложение от Байерн (Мюнхен).

Според Романо отношенията между главния изпълнителен директор на Манчестър Юнайтед Омар Берада и ръководството на Челси са много добри, което ще улесни сделката.

"Червените дяволи" искаха около 50 милиона паунда за 21-годишното крило, но лондончани със сигурност нямат намерение да платят тази сума и оценяваха играча на 30 милиона. Вероятно двата клуба ще се споразумеят някъде по средата.

Гарначо вече се договори с Челси за личните си условия. Аржентинецът изигра общо 144 мача за Юнайтед, като отбеляза 26 гола и направи 22 асистенции.

