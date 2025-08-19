Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

  • 19 авг 2025 | 18:48
  • 2123
  • 0
Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Преговорите между Челси и Манчестър Юнайтед за трансфера на Алехандро Гарначо на "Стамфорд Бридж" напредват и сделката е близо, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. Аржентинецът отдавна е решил, че единственият трансфер, който ще приеме, ще бъде в Челси. Поради тази причина в последните 48 часа той е отхвърлил предложение от Байерн (Мюнхен).

Според Романо отношенията между главния изпълнителен директор на Манчестър Юнайтед Омар Берада и ръководството на Челси са много добри, което ще улесни сделката.

"Червените дяволи" искаха около 50 милиона паунда за 21-годишното крило, но лондончани със сигурност нямат намерение да платят тази сума и оценяваха играча на 30 милиона. Вероятно двата клуба ще се споразумеят някъде по средата.

Гарначо вече се договори с Челси за личните си условия. Аржентинецът изигра общо 144 мача за Юнайтед, като отбеляза 26 гола и направи 22 асистенции.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 1896
  • 3
Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

  • 19 авг 2025 | 19:42
  • 433
  • 0
Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

  • 19 авг 2025 | 19:15
  • 546
  • 0
Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

  • 19 авг 2025 | 18:18
  • 3589
  • 0
Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

  • 19 авг 2025 | 17:50
  • 4642
  • 0
Челси иска да се раздели с още десетима свои играчи до затварянето на прозореца

Челси иска да се раздели с още десетима свои играчи до затварянето на прозореца

  • 19 авг 2025 | 17:38
  • 2510
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Етър 0:0 Янтра

Етър 0:0 Янтра

  • 19 авг 2025 | 20:01
  • 1365
  • 1
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 58570
  • 397
Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 5170
  • 3
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 1896
  • 3
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 10385
  • 9
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 6794
  • 0