Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Санчо отказал да отиде в Рома заради връзката си с рапърка

Санчо отказал да отиде в Рома заради връзката си с рапърка

  • 27 авг 2025 | 18:51
  • 1192
  • 0
Санчо отказал да отиде в Рома заради връзката си с рапърка

Джейдън Санчо е отказал да премине в Рома заради връзката си с американска рап изпълнителка, съобщава вестник "Гадзета дело Спорт" в сряда. Англичанинът беше пред трансфер в италианския клуб, но се отказа от тази възможност, защото в Рим би бил далеч от певицата Съуити. В момента крилото обмисля възможност за договор с клуб от Северна Америка, въпреки предложената му от Рома заплата в размер на 6 милиона евро.

От Рома не са готови да приемат поражение в опитите си да вземат Санчо
От Рома не са готови да приемат поражение в опитите си да вземат Санчо

25-годишният Санчо е собственост на Манчестър Юнайтед, но със сигурност няма да остане при "червените дяволи". Ръководството на "вълците" предлагаше 23 милиона евро за правата на бившия национал на Англия, който не е играл за "трите лъва" от 2021 година.   

Джейдън Санчо се е запознал с рап изпълнителката Съуити през миналия декември. Голямата дистанция между двамата пречи на честите им срещи и поради тази причина футболистът желае да се премести да играе в САЩ, изключвайти напълно трансфер в европейски отбор.

Крилото игра под наем в Борусия Дортмунд и Челси, а сега е обект на интерес и от турския Бешикташ.

Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед
Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

  • 27 авг 2025 | 15:56
  • 3953
  • 0
Александър Исак скоро може да се завърне в игра, но не за Нюкасъл

Александър Исак скоро може да се завърне в игра, но не за Нюкасъл

  • 27 авг 2025 | 15:44
  • 3817
  • 1
Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

  • 27 авг 2025 | 15:29
  • 6640
  • 13
Холанд променя името си за националния отбор

Холанд променя името си за националния отбор

  • 27 авг 2025 | 15:04
  • 5993
  • 4
Кристъл Палас договори Пино

Кристъл Палас договори Пино

  • 27 авг 2025 | 14:51
  • 2794
  • 0
Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе добра сума за резерва

Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе добра сума за резерва

  • 27 авг 2025 | 14:38
  • 3021
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 25578
  • 98
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 33876
  • 23
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 19:48
  • 7418
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

  • 27 авг 2025 | 20:00
  • 7291
  • 2
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 60981
  • 76
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 5839
  • 6