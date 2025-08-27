Санчо отказал да отиде в Рома заради връзката си с рапърка

Джейдън Санчо е отказал да премине в Рома заради връзката си с американска рап изпълнителка, съобщава вестник "Гадзета дело Спорт" в сряда. Англичанинът беше пред трансфер в италианския клуб, но се отказа от тази възможност, защото в Рим би бил далеч от певицата Съуити. В момента крилото обмисля възможност за договор с клуб от Северна Америка, въпреки предложената му от Рома заплата в размер на 6 милиона евро.

От Рома не са готови да приемат поражение в опитите си да вземат Санчо

25-годишният Санчо е собственост на Манчестър Юнайтед, но със сигурност няма да остане при "червените дяволи". Ръководството на "вълците" предлагаше 23 милиона евро за правата на бившия национал на Англия, който не е играл за "трите лъва" от 2021 година.

Джейдън Санчо се е запознал с рап изпълнителката Съуити през миналия декември. Голямата дистанция между двамата пречи на честите им срещи и поради тази причина футболистът желае да се премести да играе в САЩ, изключвайти напълно трансфер в европейски отбор.

Крилото игра под наем в Борусия Дортмунд и Челси, а сега е обект на интерес и от турския Бешикташ.

Снимки: Gettyimages