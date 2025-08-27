Галатасарай се опитва да изпревари Ман Юнайтед за вратар

Популярни
  • 27 авг 2025 | 17:41
  • 874
  • 0
Турският гранд Галатасарай е изпратил официална оферта за вратаря на Роял Антверп Сан Ламенс, информира местната преса. Предложението на турците е по-високо от това на Манчестър Юнайтед, откъдето също преговарят активно за стража в последната седмица, но самият играч ясно е заявил желанието си да се премести на “Олд Трафорд”. Именно поради тази причина от “Джим Бом” са изпратили свои представители на белгийска земя, които лично да говорят с Ламенс в опит да го убедят в това да приеме тяхното предложение.

От Роял Антверп искат около 25 милиона евро за своя вратар, от които минимум 20 млн. трябва да са твърда сума, а останалите биха могли да бъдат включени под формата на бонуси, но от Манчестър Юнайтед до момента предлагат по-малко, но двете страни продължават разговорите. Турският гранд пък продължава да издирва нов титулярен вратар, след като през това лято те бяха напуснати от Фернандо Муслера.

