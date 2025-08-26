Наполи продължава преговорите за Хойлунд

Наполи се готви за нов кръг преговори с Манчестър Юнайтед за бившия нападател на Аталанта Расмус Хойлунд, съобщават италиански медии. Въпреки че „партенопеите“ са отворени за сделка под наем със задължение за откупуване, те се надяват да обвържат това задължение с минимален брой изиграни мачове, докато Юнайтед не е съгласен.

Според информация на Джанлука Ди Марцио, във вторник вечерта ще се проведе нов кръг от разговори между Наполи и Манчестър Юнайтед. Двата клуба ще обсъдят възможността за трансфер на Хойлунд под наем със задължение за откупуване. Според последните данни, Наполи все още се надява да договори сделка, при която ще бъде задължен да закупи Хойлунд след определен брой изиграни мачове, докато Юнайтед настоява за наем с безусловно задължение за откупуване.

Хойлунд е определен като основна цел на Наполи за заместник на контузения Ромелу Лукаку, който се очаква да отсъства между три и четири месеца, след като напусна принудително терена в последната предсезонна контрола на клуба – победа с 2:1 над Олимпиакос.

В Италия дори се появиха информации, че бившият полузащитник на Юнайтед Скот Мактоминей се е обадил по телефона на Хойлунд в опит да го убеди да се присъедини към него в Наполи.

Смята се, че "партенопеите" са готови да плати сума от порядъка на 45 милиона евро, за да привлекат Хойлунд с постоянен трансфер.

Снимки: Gettyimages