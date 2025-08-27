Популярни
  Реал Мадрид е лидер по най-висока средна заплата в Европа

  27 авг 2025
Френският вестник "Екип" проведе проучване за средната годишна заплата, която изплащат водещите европейски отбори. То е направено след анализ на няколко специализирани уебсайта като Betideas и Capology Data. Окаца се, че лидер по този показател е Реал Мадрид. Испанският гранд има средна годишна заплата от 11,2 милиона евро на играч за сезон 2025-2026, обяснява френското издание, като добавя, че тази цифра е с 60% по-висока от тази на повечето големи европейски клубове. Въпреки това сумата е по-ниска в сравнение с миналия сезон, когато средната годишна заплата в Реал Мадрид е била малко над 12 милиона евро.

След Реал Мадрид се нарежда Барселона със средна годишна заплата от 7,91 милиона евро на играч. Тази цифра е по-ниска от 8,5-те милиона евро през миналия сезон. Манчестър Сити допълва топ 3 със средно 7,43 милиона евро за сезон 2025-2026. Английският клуб е увеличил нетните заплати на своите играчи с повече от един милион евро в сравнение със сезон 2024-2025, показва проучването.

След тази челна тройка се нареждат Байерн Мюнхен (7,38 милиона евро), следван от Пари Сен Жермен и Арсенал, и двата с около 7 милиона евро. След тях идва английски квартет, състоящ се от Ливърпул и Манчестър Юнайтед (около 6 милиона евро), Челси и Тотнъм (около 4,5 милиона евро). Любопитното е, че нито един италиански клуб не попада в този топ 10.

