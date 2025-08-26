Реал Мадрид и Марсилия засега не могат да се разберат за Себайос

Популярни
Реал Мадрид и Марсилия все още не могат да постигнат разбирателство за трансфера на халфа на „лос бланкос“ Дани Себайос, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Както е известно, 29-годишният полузащитник на испанците обяви, че си тръгва от клуба в социалните мрежи, а ОМ веднага прояви интерес към него.

На този етап обаче двата клуба не могат да се разберат. Спънката е в исканите 15 млн. евро от Реал за играча, които се струват твърде много на французите.

Себайос играе за Кралския клуб от 2017 г., след като премина в Мадрид от Бетис. Той натрупа 194 мача за Реал, в които вкара 7 гола, като междувременно имаше период под наем за две години в Арсенал. Напоследък обаче играчът получава твърде малко шансове за изява.

Поради тази причина Марсилия се насочи към друг полузащитник – халфът на Бенфика Флорентино Луиш. Става дума за наем със задължение за постоянно закупуване. ОМ търси усилено вътрешен полузащитник, като все още не е ясно каква ще е съдбата на тежко провинилият се ас в средата на терена Адриен Рабио.

