Сити с гостуване на надигащия глава Форест

Нотингам Форест ще посрещне Манчестър Сити на стадион "Сити Граунд" в мач от Премиър лийг. Двубоят е насрочен за 27 декември 2025 г. от 14:30 часа. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Робърт Джоунс. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в коренно различни позиции в класирането на английския елит.

Манчестър Сити поне временно е лидер след безпроблемен успех, Холанд пак над всички

Манчестър Сити се намира на втора позиция в класирането с 37 точки от 17 изиграни мача, като "гражданите" са отбелязали впечатляващите 41 гола и са допуснали 16. Отборът на Пеп Гуардиола е в отлична форма и продължава борбата за титлата. От друга страна, Нотингам Форест е в опасната зона, заемайки 17-то място с едва 18 точки от същия брой мачове. "Гарибалдийците" имат сериозни проблеми в нападение с отбелязани само 17 гола, докато защитата им е допуснала 26. Победа в този мач би била изключително ценна за домакините в борбата им за оцеляване в елита.

Фулъм остави Нотингам непосредствено над зоната на изпадащите

Нотингам Форест показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три загуби. Отборът загуби последния си мач срещу Фулъм с 0:1 (22.12.2025), но преди това постигна убедителна победа над Тотнъм с 3:0 (14.12.2025). В европейските турнири "гарибалдийците" също записаха успех срещу Утрехт с 2:1 (11.12.2025). Последва загуба от Евертън с 0:3 (06.12.2025), а преди това отборът победи Уулвърхамптън като гост с 1:0 (03.12.2025). Манчестър Сити, от своя страна, е в изключителна форма с пет последователни победи във всички турнири. "Гражданите" разгромиха Уест Хам с 3:0 (20.12.2025), победиха Брентфорд с 2:0 в Карабао Къп (17.12.2025) и се наложиха над Кристъл Палас с 3:0 (14.12.2025). Впечатляваща беше и победата им над Реал Мадрид с 2:1 в Шампионската лига (10.12.2025), а преди това разгромиха Съндърланд с 3:0 (06.12.2025). Отборът на Гуардиола демонстрира завидна ефективност в нападение и стабилност в защита.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Манчестър Сити има категорично предимство с четири победи срещу една за Нотингам Форест. Последната среща между тях се състоя на 27 април 2025 г. в турнира за ФА Къп, където "гражданите" се наложиха с 2:0. Интересното е, че единствената победа на Нотингам е от последния им сблъсък в Премиър лийг на 8 март 2025 г., когато домакините изненадващо победиха с 1:0. Преди това Манчестър Сити спечели с 3:0 в мач от Премиър лийг на 4 декември 2024 г. Предишните две срещи също завършиха с победи за "гражданите" - 2:0 на 28 април 2024 г. и 2:0 на 23 септември 2023 г. Статистиката показва, че Манчестър Сити обикновено доминира в двубоите между двата отбора, но Нотингам Форест е доказал, че може да изненада фаворита.

Елиът Андерсън се очертава като ключова фигура за Нотингам Форест в този мач. Младият полузащитник, роден през 2002 г., показва стабилна форма през сезона и е един от малкото светли лъчи в представянето на "гарибалдийците". Неговата енергия в средата на терена и способността му да свързва защитата с нападението са жизненоважни за отбора на Шон Дайч. За Манчестър Сити, Ерлинг Холанд продължава да бъде основната заплаха в нападение. Норвежкият голмайстор е в страхотна форма и е основен фактор за впечатляващите 41 гола, които отборът е отбелязал до момента в първенството. Неговата физическа мощ и инстинкт за гола го правят изключително опасен за всяка защита, включително и тази на Нотингам Форест, която вече е допуснала 26 гола този сезон.