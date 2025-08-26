Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

Президентът на Комо Мирван Суварсо заяви, че Тотнъм не е изпращал официална оферта за Нико Пас. Аржентинският национал привлича вниманието към себе си с много силни игри след трансфера си от Реал Мадрид, като в случая с “шпорите” дори се говореше за сума от 50 млн. евро. Самият състезател държи един пак да играе при "кралете".

От “Бернабеу” обаче имат опция да си го откупят, а отделно Комо е длъжен да ги информира при постъпило предложение за Пас. Реал даже може да изравни евентуалната оферта за играча и да си го върне.

“Не е вярно, че сме отхвърлили предложение на Тотнъм“, заяви президентът на Комо пред “Кориере дела сера”.

“Никой не прави оферта, знаейки, че трябва да я препратим на Реал Мадрид, които могат да я изравнят. В един момент се страхувахме, че Нико може да се върне в Испания. Той е израснал в академията на Реал Мадрид и мечтае един ден да играе на „Бернабеу“, добави Суварсо.

Комо започна новия сезон с победа 2:0 над Лацио, вдъхновена от гол и асистенция на Пас.

Президентът говори и за опита на Интер през юни да вземе треньора на отбора Сеск Фабрегас: “Не сме правили нищо извънредно, за да задържим наставника. Самият той никога не е изразявал желание да напусне. Интер подходиха към Фабрегас професионално: поискаха разрешение да преговарят, но ние отказахме.”

Суварсо каза още, че Алваро Мората е намалил заплатата си, за да се присъедини към Комо. “Езерняците” са сред клубовете с най-големи разходи в Серия “А" това лято, а испанецът е една от най-важните им покупки.

“Алваро харесва стила на игра на Фабрегас. Той намали заплатата си наполовина, за да дойде тук“, каза президентът на Комо.

“Мога да ви уверя, че класиране за европейските турнири (този сезон - б.р.) не е част от бизнес плана. Със сигурност не можем да преследваме спортния резултат на всяка цена с риск да фалираме. Участие в Европа наистина би увеличило приходите, но в същото време ще трябва да създадем по-дълбок състав и да спазваме параметрите на Финансовия феърплей”, завърши президентът.