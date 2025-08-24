Съставите на Овиедо и Реал Мадрид, Родриго, Мастантуоно и Карвахал са титуляри, Винисиус на пейката

Популярни
ЦСКА с нова голяма издънка, загуби и дербито с ЦСКА 1948 - на живо от стадион "Васил Левски"
  • 24 авг 2025 | 21:48
  • 4246
  • 24
Реал Мадрид гостува на новака Овиедо в късния мач от 2-рия кръг на Ла Лига. Тимът на Чаби Алонсо стартира с първенството минимална победа над Осасуна с гол от дузпа на Килиан Мбапе, но като цяло отборът не впечатли особено с играта си.  Очевидно пък днешният мач ще е твърде специален за домакините, които 24 години по-късно приемат мач от испанския елит, и то точно срещу един от големите грандове. Овиедо загуби първия си мач, след като отстъпи с 0:2 на Виляреал.

Историята между двата отбора е категорично в полза на Реал Мадрид. Последната им среща се състоя преди повече от две десетилетия - на 6 ноември 2002 г. в Купата на Kраля, когато Реал Мадрид разгроми Овиедо с 4:0 в първия кръг на турнира. В последните пет сблъсъка между двата тима, Реал има две победи и три равенства. В последните им две срещи в Ла Лига през сезон 2000/2001, Овиедо успя да измъкне равенство 1:1 на свой терен, но преди това загуби с 4:0 на "Бернабеу". Интересно е, че три от последните пет мача между тези отбори са завършили с равенство. Последната победа на Овиедо над „лос бланкос“ пък е от далечната 1998 г.

Наставникът на Овиедо Велко Паунович е избрал формация 4-1-4-1. Атаката на отбора от Астурия ще бъде водена от опитния венецуелец Хосе Саломон Рондон, а зад него ще действат Начо Видал, Лука Илич, Леанер Дендонкер и Илиас Чаира. На пейката е клубната легенда Сантиаго Касорла.

Джуд Белингам, Едуардо Камавинга, Ендрик и Ферлан Менди не са на разположение на Алонсо за този мач поради контузии.

Новият треньор на Реал прави четири промени в състава си в сравнение с победата над Осасуна. Като титуляри в нападение до Килиан Мбапе започват Родриго, който не получи нито минута в първия кръг, както и новото попълнение Франко Мастантуоно, а Винисиус Жуниор и Браим Диас пък са оставени на пейката. Другите две промени са в отбрана, където Даниел Карвахал е предпочетен вместо Трент Александър-Арнолд. Антонио Рюдигер пък се завръща в центъра на защитата на мястото на Едер Милитао. Халфовата линия на „лос бланкос“ в лицето на Федерико Валверде, Орелиан Чуамени и Арда Гюлер остава непроменена.

