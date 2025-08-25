Популярни
Има ли нещо нередно при първия гол на Реал Мадрид?

  • 25 авг 2025 | 10:49
  • 2748
  • 7

Реал Мадрид постигна убедителна като резултат победа с 3:0 срещу Овиедо в неделя вечер в среща от Ла Лига, но в действителност нещата не бяха толкова лесни за “кралете”. Макар те да доминираха тотално, вторият и третият гол дойдоха късно в срещата. Имаше и сериозни дискусии относно редовността на първото попадение, реализирано от Килиан Мбапе в 37-ата минута.

Секунди преди гола за 1:0 домакините имаха претенции за нарушение на Орелиан Чуамени срещу Леандер Дендонкер. Точно след тази ситуации топката беше овладяна от гостите и светкавично изпратена към Мбапе, който я насочи в мрежата.

Още по време на самия спорен момент главният рефер Рикардо де Бургос Бонгоечея показа, че според него няма фал от страна на Чуамени. Изглежда, че и колегите му на ВАР не са забелязали очевидна грешка, защото не го повикаха да изгледа повторение.

От повторенията се вижда, че като че ли Чуамени наистина първи играе с кълбото, но според някои потребители в социалните мрежи това е нарушение - дори французинът да е играл първи с топката, защото поваля съперниковия футболист.

Интер с наглед лесна задача на старта

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Тудор: Важно бе да започнем сезона с победа

Чаби Алонсо: Играхме като отбор

Аморим: Вкарахме гол и след това спряхме да играем

Домакински провал за Риека, Янков не игра

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

