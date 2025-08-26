Популярни
  3. Официално: Леверкузен се подсили с емблематичен за Реал Мадрид петкратен победител в Шампионската лига

Официално: Леверкузен се подсили с емблематичен за Реал Мадрид петкратен победител в Шампионската лига

Байер (Леверкузен) официално обяви привличането на емблематичния за Реал Мадрид десен бек Лукас Васкес.

34-годишният испанец идва като свободен агент след цели 10 години на „Бернабеу“. Той е подписал за две години с „аспирините“ и ще носи фланелката с номер 21 в новия си отбор.

Байер (Леверкузен) ще бъде едва третият клуб в кариерата на Васкес след Реал и Еспаньол, където играе под наем през сезон 2014/15. Фланговият футболист записа цели 402 мача с 38 гола и 73 асистенции за “лос бланкос”. Той е сред най-титулуваните играчи в историята на Кралския клуб, с който спечели общо 23 трофея, включително пет в Шампионската лига и четири в Ла Лига. Освен това има 9 мача с националния отбор на Испания между 2016 и 2018 г.

Още през юли Кралският клуб обяви, че Васкес ще се тръгне след 10 години на като футболист в първия състав на мадридския гранд. Тогава Реал организира специална церемония, с която се сбогува с една от легендите на клуба.

Очаква се Васкес да замени на десния бек напусналия в посока Ливърпул Джереми Фримпонг.

Сега с нетърпение очаквам да продължа пътуването си в Байер (Леверкузен). В клуба, за който треньорът Чаби Алонсо и дългогодишният ми съотборник Дани Карвахал ми разказваха много в Мадрид. Разговорите ми с ръководителите потвърдиха това, което ми беше казано: Байер 04 е абсолютно ориентиран към победата, жаден е и се фокусира върху най-високите цели. Това отношение е в съответствие с моите идеи и с нетърпение очаквам да се стремя към по-нататъшен успех с Леверкузен“, заяви Лукас Васкес пред клубния сайт на германския тим.

