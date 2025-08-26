Барселона закъсня и с дебюта на новия си екип

Популярни
  • 26 авг 2025 | 13:04
  • 136
  • 0

Барселона стартира сезона в Ла Лига с две победи като гост - 3:0 срещу Майорка и 3:2 срещу Леванте, но се сблъска с куриозен проблем и в двата мача. Оказва се, че и в двете срещи на шампионите не им е било разрешено да облекат някой от новите си екипи.

За тази кампания Барса представи три варианта на фланелките си: титулярна в традиционното синьо-червено, втори екип в златисто и трети в оранжево.

Нито един от тях обаче не е бил одобрен за споменатите гостувания, защото според делегата, който решава такива казуси, всеки един от тях е наподобявал по нещо екипите на Майорка и Леванте, което го правел несъвместим.

По тази причина на каталунците им се наложи да сложат третия си екип от миналия сезон, който е в светлозелено.

Чак за идния двубой срещу Райо Валекано в неделя тимът на Ханзи Флик ще може да покаже в официален мач новия си титулярен екип, като за това спомага фактът, че домакините играят в бяло.

