Барселона преподписва с вратар и го преотстъпва в тим от Ла Лига, за да регистрира Шчесни

Барселона и Елче са постигнали пълно разбирателство относно вратаря на каталунците Иняки Пеня, съобщават медиите в Испания. 26-годишният страж ще премине под наем в спечелилия промоция в Ла Лига тим до края на сезона.

Планът на Барселона е преди това Пеня да подпише нов договор с клуба за още 3 години, след което веднага да бъде преотстъпен. Самият футболист също е съгласен с трансфера.

Вратарят не може да се наложи в конкуренцията на Жоан Гарсия и Войчех Шчесни, като за него ще е по-добре да получи повече игрови минути.

Същевременно преотстъпването на Пеня ще улесни регистрирането именно на опитния полски страж. Барселона иска да се освободи и от Ориол Ромеу и Ектор Форт, за да може да използва и новото попълнение Рууни Барджи, както и Жерард Мартин.

През миналия сезон Пеня в един момент бе дори титуляр за селекцията на Ханзи Флик, но това се промени след идването в клуба на Шчесни. Испанският страж взе участие общо в 23 срещи за каталунците, в които допусна 25 гола и запази 7 чисти мрежи. От началото на сезона той няма записана минута.

Снимки: Imago