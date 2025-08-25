Популярни
  • 25 авг 2025 | 15:40
  • 1501
  • 1
Реал Мадрид и Комо седнаха на масата, за да предоговорят сделката за Нико Пас

Реал Мадрид и Комо са започнали разговори, на които да предоговорят условията по сделката за Нико Пас, твърди "Атлетик". Младият аржентински национал е юноша на “белите”, но преди година премина в италианския клуб срещу 6 млн. евро. Там атакуващият халф започна да разгръща потенциала си и това доведе до сериозния интерес на Тотнъм, който наскоро предложи 50 млн. евро.

В контракта по продажбата в Комо има клаузи, според които Реал може да си го откупи обратно в определен период през летата на 2025, 2026 и 2027 г. За това сумата беше 8 млн. евро, но срокът изтече. Ако “кралете” искат да направят това през следващото, ще трябва да извадят 9 млн., а ако оставят за по-следващата, сумата ще е вече 10 млн.

Друго ключово условие в сделката гласи, че ако някой излезе с оферта за Нико Пас, Комо е длъжен веднага да информира Реал Мадрид. Тогава испанците имат право да предложат същата сума и да са с предимство, ако играчът се съгласи да се върне на “Бернабеу”. Сега предстои да се разбере какви промени ще има в това споразумение.

Предполага се, че точно от Реал са накарали Нико Пас да не се съгласява на трансфер в Тотнъм това лято, обещавайки му да го върнат в Реал през следващата година. Има информации, че Комо иска 70 млн. и е много интересно какво ще стане, ако лондончани предложат сума от този порядък.

