Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

  • 25 авг 2025 | 11:32
  • 1175
  • 0

Халфът на Реал Мадрид Дани Себайос, който получава много малко игрово време, показа със снимка, че напуска отбора.  след победата над Овиедо (3:0). След успеха над Овиедо в неделя вечер той качи своя снимка в Инстаграм с текст "Последен танц". След това халфът махна текста, но посланието е ясно.

В този двубой той се появи в 87-ата минута.

"Желая му всичко най-добро, независимо дали ще остане или ще си намери нов отбор", коментира Санти Касорла от Овиедо, с когото Себайос говори дълго преди мача.

Испанецът иска да се завърне в Бетис, но от клуба от Севиля не смятат да плащат за негов трансфер, каквото е желанието на мадридчани.

Интер с наглед лесна задача на старта

  • 25 авг 2025 | 06:56
  • 5357
  • 0
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 9446
  • 8
Тудор: Важно бе да започнем сезона с победа

  • 25 авг 2025 | 06:01
  • 2278
  • 2
Чаби Алонсо: Играхме като отбор

  • 25 авг 2025 | 05:33
  • 3372
  • 2
Аморим: Вкарахме гол и след това спряхме да играем

  • 25 авг 2025 | 04:34
  • 4632
  • 7
Домакински провал за Риека, Янков не игра

  • 25 авг 2025 | 02:33
  • 1565
  • 0
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 14665
  • 32
България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 07:00
  • 12541
  • 10
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 7774
  • 16
Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

  • 25 авг 2025 | 07:40
  • 5227
  • 11
Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

  • 25 авг 2025 | 07:57
  • 9269
  • 7
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 9446
  • 8