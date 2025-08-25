Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

Халфът на Реал Мадрид Дани Себайос, който получава много малко игрово време, показа със снимка, че напуска отбора. след победата над Овиедо (3:0). След успеха над Овиедо в неделя вечер той качи своя снимка в Инстаграм с текст "Последен танц". След това халфът махна текста, но посланието е ясно.

В този двубой той се появи в 87-ата минута.

"Желая му всичко най-добро, независимо дали ще остане или ще си намери нов отбор", коментира Санти Касорла от Овиедо, с когото Себайос говори дълго преди мача.

Испанецът иска да се завърне в Бетис, но от клуба от Севиля не смятат да плащат за негов трансфер, каквото е желанието на мадридчани.