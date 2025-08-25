Среден пръст от Флорентино Перес шокира хората в Испания

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес накара мнозина да се запитат как се случва, след като отправи неприличен жест. Часове преди мача срещу Овиедо - докато пристигаше в града - босът на “белите” беше заснет как показва среден пръст през отворения прозорец на лимузината си. Той го стори, след като преди това вдигна палец.

В социалните мрежи хора твърдят, че това е било по адрес на запалянковци на Овиедо.

По-късно вечерта 78-годишният Перес беше на трибуните и демонстрира същото добро настроение, а на терена играчите на Чаби Алонсо се наложиха с 3:0.