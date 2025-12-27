Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

Арсенал и Брайтън ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 27 декември 2025 г. Срещата ще започне в 17:00 часа на стадион "Емиратс" в Лондон. Двубоят е част от сезон 2025/2026 на най-силното първенство в света. Главен съдия на мача ще бъде Джон Бруукс, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен сблъсък.

Артета: Завръщането на Хавертц е въпрос на дни, а не на седмици

Арсенал доминира в класирането на Премиър лийг, заемайки първото място с 39 точки след 17 изиграни мача. "Топчиите" имат впечатляваща защита, допускайки само 10 гола, докато са отбелязали 31. Брайтън се намира на 9-та позиция с 24 точки от същия брой мачове, като "чайките" са вкарали 25 гола, но са допуснали 23. Разликата от 15 точки между двата отбора показва превъзходството на лондончани в настоящия сезон, но Брайтън винаги е бил неудобен съперник за големите отбори. Победа за Арсенал би затвърдила лидерската им позиция, докато евентуален успех на гостите би им дал шанс да се приближат към зоната на европейските турнири.

Хюрцелер вярва, че Брайтън е способен да изненада Арсенал

Арсенал демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи, една загуба и едно равенство. "Топчиите" завършиха наравно с Кристъл Палас (1:1) в последния си мач от Карабао Къп на 23.12.2025 г. Преди това постигнаха важна победа като гост срещу Евертън (0:1) в Премиър лийг на 20.12.2025 г. Лондончани надделяха и над Уулвърхамптън (2:1) на 13.12.2025 г., както и над Брюж (0:3) в Шампионската лига на 10.12.2025 г. Единствената им загуба дойде срещу Астън Вила (2:1) на 06.12.2025 г. Брайтън, от своя страна, показва колеблива форма с една победа, две равенства и две загуби. "Чайките" завършиха 0:0 със Съндърланд на 20.12.2025 г., загубиха от Ливърпул (2:0) на 13.12.2025 г. и записаха равенство с Уест Хам (1:1) на 07.12.2025 г. Преди това претърпяха загуба от Астън Вила в голово шоу (3:4) на 03.12.2025 г., а единствената им победа беше срещу Нотингам Форест (0:2) на 30.11.2025 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Арсенал има предимство с три победи и две равенства. Най-скорошната среща се състоя на 29.10.2025 г. в турнира за Карабао Къп, където "топчиите" се наложиха с 2:0. Преди това двата отбора завършиха наравно 1:1 два пъти подред – на 04.01.2025 г. на стадиона на Брайтън и на 31.08.2024 г. на "Емиратс". В по-ранните срещи Арсенал постигна убедителни победи – 3:0 като гост на 06.04.2024 г. и 2:0 като домакин на 17.12.2023 г. Историята показва, че лондончани имат психологическо предимство в този двубой, като не са губили от "чайките" в последните им пет срещи.

Леандро Тросард се очертава като ключова фигура за Арсенал в предстоящия мач. Белгийският нападател, който преди играеше именно за Брайтън, познава отлично стила на игра на бившия си отбор, което му дава тактическо предимство. Тросард се превърна в незаменима част от атаката на "топчиите" под ръководството на Микел Артета, демонстрирайки изключителна универсалност в предни позиции. Неговата способност да играе на няколко позиции в нападението и да създава голови положения го прави особено ценен за отбора в мачове срещу добре организирани защити като тази на Брайтън. За гостите, Янкуба Минтех се очертава като най-опасното оръжие. Младият гамбийски крило демонстрира впечатляваща скорост и дрибъл, които могат да създадат сериозни проблеми на защитата на Арсенал. Минтех се утвърди като един от най-вълнуващите млади таланти в Премиър лийг, показвайки забележителна зрялост въпреки младата си възраст. Неговата способност да преодолява защитници в индивидуални двубои и да създава голови положения от нищото го прави особено опасен при контраатаките, които вероятно ще бъдат основно оръжие на Брайтън в този мач.

Освен това победата за "артилеристите" е задължителна, тъй като по-рано през деня основният им конкурент за първото място Манчестър Сити гостува на Нотингам Форест и при успех "гражданите" поне временно ще се изкачат на върха.

Сити с гостуване на надигащия глава Форест