1150 билета за феновете на Левски в Алкмаар

От днес в продажба са ваучерите за реванша от плейофа на Лигата на конференциите между АЗ Алкмаар и Левски. Двубоят е в четвъртък (28 август) от 19:30 часа местно време на стадион "АФАС" в Алкмаар. Те се продават до 19:14 часа на 27 август (сряда) или до изчерпване на количествата на касата пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", както и онлайн.

Ето какво написаха от клуба:

"За удобство на привържениците ни ваучерите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касата на сектор А на стадион "Георги Аспарухов".

Първоначално за привържениците на Левски бяха предназначени 950 пропуска, но след активни преговори от страна на ръководството на клуба, "сините" ще разполагат с 1150 места на "AZ Stadion".

Цената на всеки ваучер е 17.50 евро или 34.22 лева.

Срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting-point зона в близост до "AZ Stadion" в Алкмаар, всеки привърженик ще получи билет за срещата. По изискване на организаторите на мача привърженици без ваучер няма да бъдат допускани в близост до стадиона в Алкмаар".