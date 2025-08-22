Популярни
  Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 6904
  • 22
Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

В началните минути на двубоя между Левски и АЗ Алкмаар от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите феновете в сектор Б издигнаха ефектна хореография, която покри цялата трибуна. На Националния стадион имаше над 30 000 зрители, които създадоха невероятна атмосфера, но си тръгнаха разочаровани след загубата с 0:2.

Привържениците разпънаха огромен транспарант, на който беше изобразен син лъв над картата на Европа. Над изображението имаше надпис "Deus Vult", което преведено от латински означава "Божията воля".

До лъва пък бяха показани двама рицари, облечени в сини доспехи и изписана буквата "Б" на щитовете им.

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч
Отборът на Хулио Веласкес отстъпи с 0:2 след голове на Ибрахим Садик (56') и Трой Парът (62') през второто полувреме. Реваншът в Нидерландия е след седмица.

Снимки: Sportal.bg

