"Сините" към феновете си: Чу ви цяла София, България и Европа

  • 22 авг 2025 | 13:21
  • 591
  • 3
Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

От Левски отново обърнаха внимание на сериозната подкрепа, която получиха от трибуните на Националния стадион по време на вчерашния сблъсък с АЗ Алкмаар от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Около 30 000 "сини" привърженици изгледаха на живо срещата с нидерландците, но си тръгнаха разочаровани, тъй като любимият им отбор загуби с 0:2.

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч
Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

"За да се борим за всяка секунда, за всяка топка и всеки сантиметър от терена, черпим енергия от вашия глас.

От АЗ Алкмаар останали впечатлени от публиката на Левски
От АЗ Алкмаар останали впечатлени от публиката на Левски

Чу ви цяла София, България и Европа. Великата публика на Левски", написаха от клуба.

