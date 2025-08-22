"Сините" към феновете си: Чу ви цяла София, България и Европа

От Левски отново обърнаха внимание на сериозната подкрепа, която получиха от трибуните на Националния стадион по време на вчерашния сблъсък с АЗ Алкмаар от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Около 30 000 "сини" привърженици изгледаха на живо срещата с нидерландците, но си тръгнаха разочаровани, тъй като любимият им отбор загуби с 0:2.

"За да се борим за всяка секунда, за всяка топка и всеки сантиметър от терена, черпим енергия от вашия глас.

Чу ви цяла София, България и Европа. Великата публика на Левски", написаха от клуба.