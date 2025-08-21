Популярни
  Алдаир: Левски никога не се предава

Алдаир: Левски никога не се предава

  21 авг 2025
  • 2398
  • 2

Крайният бранител на Левски Алдаир говори след поражението на тима с 0:2 от АЗ Алкмаар в първи мач от плейофния кръг в Лига на конференциите.

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч
Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

"През първата част бяхме доста организирани срещу един доста добър противник. Знаехме, че трябва да сме внимателни през второто полувреме, но получихме два бързи гола. Имахме обаче доста положения. Отиваме на реванша с гордо вдигнати глави.

Левски никога не се предава. Отиваме в Нидерландия, за да покажем, че можем да се борим. АЗ идва от много силно първенство, а те са едни от най-добрите отбори там", заяви Алдаир.

