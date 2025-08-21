Популярни
Левски не успя в първия мач срещу АЗ Алкмаар - на живо от стадион "Васил Левски" след 0:2
  3. Сектор "Б" със страхотна хореография - син лъв превзе Европа

Сектор "Б" със страхотна хореография - син лъв превзе Европа

  • 21 авг 2025 | 21:50
  • 1982
  • 10

Още в началото на двубоя между Левски и АЗ Алкмаар от плейофния кръг на Лигата на конференциите “сините” феновете показаха страхотна хореография. Привържениците от сектор “Б” на Националния стадион “Васил Левски” разпънаха огромен транспарант, на който беше изобразен син лъв над картата на Европа.

Над изображението имаше надпис “Deus Vult”, което преведено от латински означава “Бог ни желае”. До лъва пък бяха показани двама рицари, облечени в сини доспехи и изписана буквата “Б” на щитовете им.

25 Левски : АЗ Алкмаар II

Левски и АЗ Алкмаар завършиха първата част при резултат 0:0.

