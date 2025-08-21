Сектор "Б" със страхотна хореография - син лъв превзе Европа

Още в началото на двубоя между Левски и АЗ Алкмаар от плейофния кръг на Лигата на конференциите “сините” феновете показаха страхотна хореография. Привържениците от сектор “Б” на Националния стадион “Васил Левски” разпънаха огромен транспарант, на който беше изобразен син лъв над картата на Европа.

Над изображението имаше надпис “Deus Vult”, което преведено от латински означава “Бог ни желае”. До лъва пък бяха показани двама рицари, облечени в сини доспехи и изписана буквата “Б” на щитовете им.

Левски и АЗ Алкмаар завършиха първата част при резултат 0:0.