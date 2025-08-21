Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Боримиров: Изиграхме много добър мач, след седмица ще мечтаем

Боримиров: Изиграхме много добър мач, след седмица ще мечтаем

  • 21 авг 2025 | 23:24
  • 2010
  • 16

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров смята, че “сините” са направили добър мач срещу АЗ Алкмаар въпреки загубата с 0:2 в София. Босът на тима от “Герена” е на мнение, че българите са били равностойни на нидерландците и само две грешки при попаднията са коствали поражението.

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч
Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

“Изиграхме много добър мач, за съжаление допуснахме две грешки и отбор като АЗ показа своята класа. Мисля, че от мач на мача Левски става силен и стабилен. Мисля, че няма кой знае каква разлика между двата отбор. Не мисля, че по някакъв начин са ни застрашили вратата, ако не броим грешките. Не мисля, че това е бил най-слабият ни мач до момента. АЗ е един от най-силните отбори в Нидерландия. Отговорихме на темпото им. Ще си направим изводите от днешния мач. Надявам се да бъдем по-свежи след седмица и да мечтаем. Прекланям се пред публиката ни. В България няма друга такава”, каза Боримиров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 161463
  • 877
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 40573
  • 118
Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 16:50
  • 12594
  • 5
Локо (Пловдив) се похвали с национал

Локо (Пловдив) се похвали с национал

  • 21 авг 2025 | 16:29
  • 1490
  • 0
Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

  • 21 авг 2025 | 16:28
  • 1143
  • 7
Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

  • 21 авг 2025 | 16:02
  • 4453
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 161463
  • 877
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 71591
  • 134
Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

  • 21 авг 2025 | 23:39
  • 10730
  • 27
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 29692
  • 28
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 23:41
  • 18760
  • 1
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 23:59
  • 10113
  • 0