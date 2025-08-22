Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. АЗ Алкмаар
  3. Крило на АЗ Алкмаар: Разбирам, че е изненадващо да вкарам с глава

Крило на АЗ Алкмаар: Разбирам, че е изненадващо да вкарам с глава

  • 22 авг 2025 | 09:07
  • 661
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

"Разбирам, че е изненадващо, че вкарвам с глава, защото не съм много висок“, коментира високият 167 см Ибрахим Садик пред Ziggo Sport след мача. "Ако винаги тренираш за това, ще се отплати. Обичам да вкарвам по този начин", каза още ганайското крило, който откри резултата за АЗ Алкмаар срещу Левски при успеха с 2:0, след като надскочи Майкон в началото на второто полувреме.

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч
Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Той разкри как е подобрил уменията си за игра с глава. "Когато ходех на плаж с приятелите си в Гана, винаги правехме упражнения с игра с глава в морето. Един приятел хвърляше топката във въздуха и аз скачах колкото можех по-високо. Съпротивлението на водата ме научи да се изкачвам все по-високо и по-високо, докато краката ми не започнаха да се показват над водата.

Треньорът на АЗ Алкмаар: Това е само първото полувреме на битката
Треньорът на АЗ Алкмаар: Това е само първото полувреме на битката

С тази сила на отскок като основа, след това работих специално върху техниката на игра с глава във футболното училище. Така се получи всичко. Сега мога да изненадвам по-високи противници във въздушни дуели", каза доволният Садик, който даде голям тласък на нидерландския тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2050
  • 3
Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

  • 22 авг 2025 | 00:35
  • 3825
  • 1
Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

  • 22 авг 2025 | 00:34
  • 2895
  • 0
Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

  • 22 авг 2025 | 00:26
  • 2216
  • 0
Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

  • 22 авг 2025 | 00:12
  • 1997
  • 0
Тунчев: Ние все още имаме шанс

Тунчев: Ние все още имаме шанс

  • 22 авг 2025 | 00:06
  • 5232
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 204344
  • 1049
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 113851
  • 169
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 7506
  • 1
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 66836
  • 39
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 21100
  • 1
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2050
  • 3