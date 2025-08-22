Крило на АЗ Алкмаар: Разбирам, че е изненадващо да вкарам с глава

"Разбирам, че е изненадващо, че вкарвам с глава, защото не съм много висок“, коментира високият 167 см Ибрахим Садик пред Ziggo Sport след мача. "Ако винаги тренираш за това, ще се отплати. Обичам да вкарвам по този начин", каза още ганайското крило, който откри резултата за АЗ Алкмаар срещу Левски при успеха с 2:0, след като надскочи Майкон в началото на второто полувреме.

Той разкри как е подобрил уменията си за игра с глава. "Когато ходех на плаж с приятелите си в Гана, винаги правехме упражнения с игра с глава в морето. Един приятел хвърляше топката във въздуха и аз скачах колкото можех по-високо. Съпротивлението на водата ме научи да се изкачвам все по-високо и по-високо, докато краката ми не започнаха да се показват над водата.

С тази сила на отскок като основа, след това работих специално върху техниката на игра с глава във футболното училище. Така се получи всичко. Сега мога да изненадвам по-високи противници във въздушни дуели", каза доволният Садик, който даде голям тласък на нидерландския тим.