Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

  • 21 авг 2025 | 23:39
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след загубата на своя тим от АЗ Алкмаар в плейофния кръг на Лигата на конференциите. “Сините” отстъпиха с 0:2 от нидерландския тим, но според специалиста родният отбор все още има своите шансове и няма да се предава.

“Трябва да отбележим, че се изправихме срещу много добър отбор с голям потенциал. Направихме мача, който трябваше да изиграем. Беше равностоен мач, но трябва да отбележим начина, по който играхме първото полувреме. Липсваше ни по-продължително да задържаме топката, често я губехме, което ни носеше проблеми. В крайна сметка доста добре стояхме в защита с изключение на едно положение.

Второто полувреме горе-долу в същата линия се движеше двубоя. С единствената разлика, че много лесно получихме двете попадения. Това, което ни попречи, че при 1:0 имахме стопроцентова ситуация, която не успяхме да реализираме. Независимо от двата гола, които получихме, се опитахме да направим нещо в мача. Имахме ситуации в наказателното поле, което трябваше да се възползваме. Имахме и един хубав удар на Бала. Ключово беше поведението в наказателните полета.

Говорим за един екип с доста силни индивидуалности. Тези детайли дават разликата. С позитивно мислене, остава още един мач. Левски е способен на абсолютно всичко, позитивна нагласа. Трябва да изиграем добър втори мач. Все още имаме шансове.

В момента не е точният момент да говорим за другата седмица. Това, което мога да ви обещая, е отбор, който има шансове и все още е жив в борбата. Остават 90 минути и без съмнение имаме шанс. Ясно е, че отиваме на труден стадион срещу силен отбор. Но аз мисля по позитивен начин. Отиваме там да оставим сърцата си на терена.

Невероятна атмосфера, много красиво. Изключително съм благодарен на нашите привърженици. Изключително съжалявам, че не успяхме да ги зарадваме с положителен резултат, но енергията и силата, която ни дадоха, ще се опитам да я пренесем на терена другата седмица”, заяви Веласкес.

