От АЗ Алкмаар останали впечатлени от публиката на Левски

  • 22 авг 2025 | 13:08
  • 1054
  • 4
От лагера на АЗ Алкмаар признаха, че са останали впечатлени от публиката на Левски по време на снощния първия плейоф за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Нидерландците спечелиха с 2:0 пред около 30 хиляди привърженици на "сините" на Националния стадион "Васил Левски" и си осигуриха солидна преднина преди реванша на собствен терен на 28 август.

"Чувахме феновете още при влизането на стадиона. Не очаквахме такова нещо. Все пак бяхме наясно, че те са сменили стадиона с по-голям и бяхме подготвени за подобна обстановка. Тази атмосфера оказва влияние на всеки спортист. Изиграхме мача много зряло. Беше страхотна вечер за нас", коментира халфът Пеер Коопмайнерс.

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч
"Този мач ни донесе нов безценен опит, както повечето гостувания в Европа. Такива срещи дават и нещо допълнително като атмосфера. Да, беше страхотна, но аз не позволих да ми повлияе. Малко или много успях да се изключа от външните фактори", заяви капитанът Жорди Класи.

Мачът между Левски и АЗ Алкмаар е най-посетеният в Лигата на конференциите
Старши треньорът Маартен Мартенс каза, че е очаквал подобна атмосфера, но е доволен, че отборът му е показал качествата си и е взел добър аванс.

Треньорът на АЗ Алкмаар: Това е само първото полувреме на битката
"Борихме се здраво, показахме качествата си в много нажежена обстановка. Запазихме спокойствие, постигнахме добър резултат, който ни дава отлична стартова позиция преди реванша", коментира Мартенс.

