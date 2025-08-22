Мачът между Левски и АЗ Алкмаар е най-посетеният в Лигата на конференциите

Вчерашният двубой между Левски и АЗ Алкмаар от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите е най-посетеният в този етап от надпреварата. Според данните, на Националния стадион е имало 29 930 души.
Въпреки че не успяха да запълнят целия капацитет на спортното съоръжение, феновете на "сините" създадоха невероятна атмосфера. За тяхно разочарование обаче любимият им отбор загуби с 0:2 и сега задачата пред футболистите на Хулио Веласкес ще бъде изключително трудна.
Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч
На второ място по посещаемост се нарежда сблъсъкът Кристъл Палас - Фредрикстад, който е бил изгледан на живо от 23 013 зрители. Над 20 000 е имало и на "Стад де ла Мено", където Страсбург и Брьондби не успяха да си вкарат.