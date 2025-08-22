Мачът между Левски и АЗ Алкмаар е най-посетеният в Лигата на конференциите

Вчерашният двубой между Левски и АЗ Алкмаар от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите е най-посетеният в този етап от надпреварата. Според данните, на Националния стадион е имало 29 930 души.

Въпреки че не успяха да запълнят целия капацитет на спортното съоръжение, феновете на "сините" създадоха невероятна атмосфера. За тяхно разочарование обаче любимият им отбор загуби с 0:2 и сега задачата пред футболистите на Хулио Веласкес ще бъде изключително трудна.

На второ място по посещаемост се нарежда сблъсъкът Кристъл Палас - Фредрикстад, който е бил изгледан на живо от 23 013 зрители. Над 20 000 е имало и на "Стад де ла Мено", където Страсбург и Брьондби не успяха да си вкарат.

🏟️ Highest attendances in 🟢 UECL PO first legs (21 Aug)



29,930 🇧🇬 Levski - 🇳🇱 AZ

23,013 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 C. Palace - 🇳🇴 Fredrikstad

22,080 🇫🇷 Strasbourg - 🇩🇰 Brøndby

18,958 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hibernian - 🇵🇱 Legia

18,293 🇳🇴 Rosenborg - 🇩🇪 Mainz

17,450 🇵🇱 Jagiellonia - 🇦🇱 Dinamo City

17,168 🇨🇿 Sparta - 🇱🇻… — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 22, 2025