11-те на Левски и АЗ Алкмаар

Левски посреща АЗ Алкмаар в първа плейофна битка - на живо от "Герена" с двата състава
  • 21 авг 2025 | 19:51
Отборът на Левски посреща АЗ Алкмаар в първи мач от плейофния кръг в Лига на конференциите. Двубоят ще се проведе на стадион "Васил Левски", а главен съдия ще бъде Тамаш Богнар от Унгария. "Сините" ще търсят предимство преди реванша в Нидерландия, който е насрочен за 28 август, като победителят от двубоя ще си осигури място в основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир.

Наставникът на “сините” Хулио Веласкес залага на вратата на Светослав Вуцов и пред него в защита на Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиян Макун и Майкон. В халфовата линия ще бъдат Гашпер Търдин, Асен Митков и малко пред тях - Рилдо. По фланговете ще действат Марин Петков и Радослав Кирилов, а на върха на атаката - Евертон Бала.

За нидерландците на вратата е Ром-Джейдън Овусу-Одуро, а в защитата ще действат Меес де Вит, Алешандре Пенетра, Воутер Гос и Денсо Касиус. В халфовата линия ще са Пеер Коопмайнерс, Кеес Смит и капитана Жорди Класи. В предни позиции ще е Трой Перът, подпомаган от Исак Йенсен и Ибрахим Садик.

ЛЕВСКИ - АЗ АЛКМААР

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 21. Алдаир, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 18. Търдин, 10. Митков, 37. Рилдо, 88. Петков, 99. Кирилов, 17. Бала

АЗ АЛКМААР: 1. Овусу-Одуро, 34. Де Вит, 5. Пенетра, 3. Гос, 30. Касиус, 6. Коопмайнерс, 26. Смит, 8. Класи, 17. Йенсен, 11. Садик, 9. Перът

