Байер прие офертата на Милан за свой нападател

Отборите на Байер (Леверкузен) и Милан са постигнали устно споразумение, като оформят документацията около трансфера, с който нападателят Виктор Бонифейс ще премине на „Джузепе Меаца“, съобщават Матео Морето и Фабрицио Романо.

Става въпрос за наем на играча с опцията той да бъде закупен за близо 30 млн. евро. Милан е много близо до това да постигне споразумение и с представителите на Бонифейс за неговите лични условия, като това може да стане още тази вечер. Нигерийският национал е част от Байер от две години насам, след като пристигна с трансфер от Роял Юнион СЖ на стойност 22,6 млн. евро. Той беше с важна роля за титлата в Бундеслигата през сезон 2023/24, като има общо 32 гола и 12 асистенции в 61 двубоя за „аспирините“.

🚨🔴⚫️ AC Milan and Bayer Leverkusen preparing formal documents after verbal agreement for Victor Boniface.



Loan deal with €30m buy option clause not mandatory.



AC Milan now in direct talks with Victor Boniface’s agent over personal terms, key final step to get the deal done. pic.twitter.com/KZhB3lbJxx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

