Байер прие офертата на Милан за свой нападател

Отборите на Байер (Леверкузен) и Милан са постигнали устно споразумение, като оформят документацията около трансфера, с който нападателят Виктор Бонифейс ще премине на „Джузепе Меаца“, съобщават Матео Морето и Фабрицио Романо.
Милан намери своя нов нападател, „росонерите“ са близо до шампион с Леверкузен
Става въпрос за наем на играча с опцията той да бъде закупен за близо 30 млн. евро. Милан е много близо до това да постигне споразумение и с представителите на Бонифейс за неговите лични условия, като това може да стане още тази вечер. Нигерийският национал е част от Байер от две години насам, след като пристигна с трансфер от Роял Юнион СЖ на стойност 22,6 млн. евро. Той беше с важна роля за титлата в Бундеслигата през сезон 2023/24, като има общо 32 гола и 12 асистенции в 61 двубоя за „аспирините“.
Снимки: Gettyimages