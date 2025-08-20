Милан намери своя нов нападател, „росонерите“ са близо до шампион с Леверкузен

Търсенето на нов нападател от страна на Милан е претърпяло пореден обрат. След като клубът дълго време се беше прицелил в Душан Влахович от Ювентус, а през последната седмица упорстваше за Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед, сега той е близо до привличането на Виктор Бонифейс от Байер (Леверкузен), съобщават редица източници в Италия и Германия.

Двата клуба са в напреднали преговори, като Милан вече е изпратил своята оферта до „аспирините“. Очакванията са предложението, което е за наем с опция за закупуване от около 30 млн. евро, да бъде прието от Байер. Самият Бонифейс вече се е споразумял с миланския гранд и се надява да бъде постигната сделка. Нигерийският национал прекара два сезона на „БайАрена“, като още в дебютната си кампания стана шампион в Бундеслига. 24-годишният играч е записал 61 мача с 32 гола и 12 асистенции с екипа на Леверкузен.

🚨🇳🇬 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Victor Boniface (24) is close to joining Milan from Bayer Leverkusen! All parties are confident to get the deal done, reports @berger_pj. 🔴⚫️ pic.twitter.com/Rxuk3vaYKn — EuroFoot (@eurofootcom) August 20, 2025

Според Джанлука Ди Марцио Милан все още не се е отказал напълно от варианта с Хойлунд, но държи да го привлече под наем с опция за закупуване, докато датчанинът настоява за постоянен трансфер или поне за преотстъпване със задължително закупуване.