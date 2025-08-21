Високо напрежение на прага на основната фаза в Лигата на конференциите

Днес започва най-важният етап от квалификациите за място в основната фаза на Лигата на конференциите. Ще се изиграят първите мачове от плейофа, като това е последният кръг преди фазата на лигата, така че всеки ще се хвърли на максимум в търсене на добър турнирен резултат. Още повече, че за разлика от другите два турнира на УЕФА, тук отпадналите нямат шанс да продължат в Европа в друг турнир от по-нисък ранг, а директно приключват участието си, така че битките ще са на живот и смърт.

Добрата новина е, че България има цели два представителя на този етап от надпреварата и те също продължават да мечтаят за класиране още по-напред в основната фаза. Левски е с по-тежката задача, тъй като приема нидерландския АЗ Алкмаар. "Сините" обаче показаха, че имат сили да се противопоставят на всеки, а с помощта на 12-тия си играч - своята публика, шансовете стават дори още по-големи.

Арда също впечатлява с представянето си до момента, но сега също ще има доста по-сложно препятствие в лицето на Ракув (Честнохова). Все пак кърджалийци имат напълно реални шансове, особено, ако успеят да постигнат добър резултат в Полша тази вечер.

На този етап от турнира се включват и някои отбори от по-големите лиги, което прави нещата още по-интересни. Испанският Райо Валекано ще гостува на Неман (Гродно) в Беларус.

Френският Страсбург се изправя срещу Брьондби, като този двубой изглежда доста равностоен и французите въобще не могат да се считат за фаворит.

Италианският Фиорентина, който е и един от фаворитите в турнира, първо трябва да се класира за основната фаза, а за целта трябва да се справи с Житомир от Украйна.

Германският Майнц също ще има сложна задача в сблъсък с Розенборг.

Кристъл Палас изглежда доста по-сериозен фаворит в двубоя с Фредрикстад от Норвегия.

В този етап има и други приковаващи вниманието двубои като Шахтьор (Донецк) срещу Сервет, Лозана срещу Бешикташ, Олимпия (Любляна) и Йеленкович срещу Ноа, Андерлехт срещу АЕК (Атина) и др.