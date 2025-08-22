Популярни
Страсбург и Брьондби не си вкараха

  22 авг 2025
Отборите на Страсбург и Брьондби направиха нулево равенство в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Така французите изпуснаха възможността да вземат добър аванс на свой терен и тепърва ще трябва да печелят мача в Дания. Ако не успеят да го направят, разочарованието за тях ще бъде огромно, тъй като в края на миналия сезон изпуснаха в последните два кръга квотата за Шампионската лига и сега са напът изобщо да не играят в следквалификационната фаза на нито един от европейските клубни турнири.

СНИМКА: Brøndby IF// Twitter

