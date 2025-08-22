Страсбург и Брьондби не си вкараха

Отборите на Страсбург и Брьондби направиха нулево равенство в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Така французите изпуснаха възможността да вземат добър аванс на свой терен и тепърва ще трябва да печелят мача в Дания. Ако не успеят да го направят, разочарованието за тях ще бъде огромно, тъй като в края на миналия сезон изпуснаха в последните два кръга квотата за Шампионската лига и сега са напът изобщо да не играят в следквалификационната фаза на нито един от европейските клубни турнири.

C'est terminé 🏁



Malgré les nombreuses occasions, le Racing n'a pas réussi à trouver la faille...



Tout se jouera au match retour à Brøndby 🔜



90'+5 | 0️⃣-0️⃣ #RCSABIF pic.twitter.com/iZ0fUhVDRZ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 21, 2025

СНИМКА: Brøndby IF// Twitter

