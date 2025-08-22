Шелбърн ликува в битката между представителите на Ирландия и Северна Ирландия

Отборът на Шелбърн от Ирландия надви с 3:1 тима на Линфийлд от Северна Ирландия в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. До голяма степен загубата на гостите бе предрешена от червения картон на Матю Фицпатрик в средата на първото полувреме, а победният ход за Шелбърн бе даден малко преди почивката след попадението от дузпа на Хари Ууд (45’+1’). Непосредствено след почивката домакините покачиха преднината си благодарение на Адемипо Одубеко (46’), а скоро след това Кийрън Офорд (78’) намали. Крайният резултат бе оформен от Евън Кафрей (83’) около четвърт час преди последния съдийски сигнал.

The Reds take a 3-1 advantage to Windsor Park next week! pic.twitter.com/Cw6vSPDbfi — Shelbourne FC 🏆 (@shelsfc) August 21, 2025

Играчите на Шелбърн трябва да съжаляват, че не взеха още по-сериозна преднина, тъй като през първото полувреме те получиха правото да изпълнят още една дузпа. Тя обаче не бе превърната в гол, а вместо това авторът на първото попадение Адемипо Одубеко не се справи с удара от бялата точка. Гостите от Линфийлд също пропуснаха 11-метров наказателен удар, което се случи в ключов момент, когато изоставаха с 1:2 и можеха да наклонят развитието на двубоя в съвсем различна посока. Пропускът направи именно Кийрън Офорд, който малко преди това намали изоставането на тима си.

Реваншът в Северна Ирландия е точно след седмица – на 28-и август (четвъртък), като срещата тогава ще стартира в 21:45 часа българско време.



СНИМКА: Shelbourne FC// Twitter