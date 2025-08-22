Популярни
  Шелбърн ликува в битката между представителите на Ирландия и Северна Ирландия

Шелбърн ликува в битката между представителите на Ирландия и Северна Ирландия

  • 22 авг 2025 | 00:58
  • 309
  • 0
Шелбърн ликува в битката между представителите на Ирландия и Северна Ирландия

Отборът на Шелбърн от Ирландия надви с 3:1 тима на Линфийлд от Северна Ирландия в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. До голяма степен загубата на гостите бе предрешена от червения картон на Матю Фицпатрик в средата на първото полувреме, а победният ход за Шелбърн бе даден малко преди почивката след попадението от дузпа на Хари Ууд (45’+1’). Непосредствено след почивката домакините покачиха преднината си благодарение на Адемипо Одубеко (46’), а скоро след това Кийрън Офорд (78’) намали. Крайният резултат бе оформен от Евън Кафрей (83’) около четвърт час преди последния съдийски сигнал.

Играчите на Шелбърн трябва да съжаляват, че не взеха още по-сериозна преднина, тъй като през първото полувреме те получиха правото да изпълнят още една дузпа. Тя обаче не бе превърната в гол, а вместо това авторът на първото попадение Адемипо Одубеко не се справи с удара от бялата точка. Гостите от Линфийлд също пропуснаха 11-метров наказателен удар, което се случи в ключов момент, когато изоставаха с 1:2 и можеха да наклонят развитието на двубоя в съвсем различна посока. Пропускът направи именно Кийрън Офорд, който малко преди това намали изоставането на тима си.

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Реваншът в Северна Ирландия е точно след седмица – на 28-и август (четвъртък), като срещата тогава ще стартира в 21:45 часа българско време.

СНИМКА: Shelbourne FC// Twitter

