Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Полися (Житомир)
  3. Десет от Фиорентина взеха убедителен аванс срещу украинци

Десет от Фиорентина взеха убедителен аванс срещу украинци

  • 21 авг 2025 | 23:12
  • 789
  • 0
Десет от Фиорентина взеха убедителен аванс срещу украинци

Отборът на Фиорентина спечели с класическото 3:0 срещу тима на Полися (Житомир) в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Украинският отбор бе домакин на двубоя, но не успя да го приеме на собствен терен заради руската военна агресия, която пречи да се провеждат европейски мачове в някои от държавите в Източна Европа. Затова срещата се изигра на стадион “Татран” в Прешов, Словакия.

Иначе италианците, които през последните три сезона неизменно стигаха до полуфиналите на турнира, играха цялото второ полувреме с човек по-малко заради директния червен картон на Мойс Кийн в 44-ата минута. До този момент обаче техният тим бе свършил по-голямата част от работата си, след като в самото начало на мача Олег Кудрик (8’) от символичните домакини си вкара автогол, а половин час след началото Робин Госенс (32’) покачи. След почивката “виолетовите” вкараха и още един гол, който бе дело на Алберт Гудмундсон (69’).

Реваншът във Флоренция е следващата седмица на 28-и август (четвъртък) от 21:00 часа българско време.

СНИМКА: ACF Fiorentina// Twitter

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

  • 21 авг 2025 | 19:30
  • 1015
  • 1
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 23:41
  • 18746
  • 1
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 23:59
  • 10103
  • 0
Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

  • 21 авг 2025 | 19:23
  • 9085
  • 0
Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

  • 21 авг 2025 | 18:46
  • 1217
  • 0
Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

  • 21 авг 2025 | 18:22
  • 2049
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 161434
  • 877
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 71554
  • 134
Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

  • 21 авг 2025 | 23:39
  • 10708
  • 27
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 29669
  • 28
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 23:41
  • 18746
  • 1
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 23:59
  • 10103
  • 0