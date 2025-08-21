Десет от Фиорентина взеха убедителен аванс срещу украинци

Отборът на Фиорентина спечели с класическото 3:0 срещу тима на Полися (Житомир) в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Украинският отбор бе домакин на двубоя, но не успя да го приеме на собствен терен заради руската военна агресия, която пречи да се провеждат европейски мачове в някои от държавите в Източна Европа. Затова срещата се изигра на стадион “Татран” в Прешов, Словакия.

Иначе италианците, които през последните три сезона неизменно стигаха до полуфиналите на турнира, играха цялото второ полувреме с човек по-малко заради директния червен картон на Мойс Кийн в 44-ата минута. До този момент обаче техният тим бе свършил по-голямата част от работата си, след като в самото начало на мача Олег Кудрик (8’) от символичните домакини си вкара автогол, а половин час след началото Робин Госенс (32’) покачи. След почивката “виолетовите” вкараха и още един гол, който бе дело на Алберт Гудмундсон (69’).

Реваншът във Флоренция е следващата седмица на 28-и август (четвъртък) от 21:00 часа българско време.



СНИМКА: ACF Fiorentina// Twitter

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите