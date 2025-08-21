Европейският палач на Черно море се провали в първия плейоф

Популярни
  21 авг 2025
  • 769
  • 0
Отборът на Истанбул Башакшехир, който по-рано през сезона отстрани българския Черно море, загуби от тима на Университатя (Крайова) с 1:2 в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Румънците поведоха с головете на Александру Чикалдау (45'+2’) и Карлос Мора (61’), а домакините от Турция върнаха едно попадение малко преди края чрез Фести Ебоселе (87’).

Тази победа в известен смисъл отсрами румънския футбол, след като малко по-рано в турнирния ден ЧФР Клуж бе разгромен с 2:7 в гостуването си на шведския Хекен.

Реваншът в Крайова е следващата седмица на 28-и август (четвъртък) от 20:30 часа българско време.

