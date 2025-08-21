Шведи унижиха ЧФР Клуж и почти си гарантираха европейска есен

Отборът на Хекен разгроми тима на ЧФР Клуж със 7:2 в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Головете за победителите отбелязаха Симон Густафсон (2’, 35’), Силас Андерсен (18’), Адриан Шванбек (24’), Иска Брусберг (49’) и Джон Пол Дембе (61’, 70’), а почетните попадения за румънците вкараха Меритон Кореница (38’) и Андрей Кордеа (50’).
Амор Лаюни пък може да се каже, че бе големият герой за шведите, тъй като той направи асистенция за пет от седемте гола на своя тим.
Реваншът е точно след седмица – на 28-и август (четвъртък) от 20:30 часа българско време. Тогава северните ни съседи ще се нуждаят от истинско чудо, за да продължат напред, но поне ще имат подкрепата на феновете си и ще могат да помечтаят за знаменит обрат.
СНИМКА: BK Häcken// Twitter