Популярни
»

Гледай на живо

Левски не успя в първия мач срещу АЗ Алкмаар - на живо от стадион "Васил Левски" след 0:2
  1. Sportal.bg
  2. Хекен
  3. Шведи унижиха ЧФР Клуж и почти си гарантираха европейска есен

Шведи унижиха ЧФР Клуж и почти си гарантираха европейска есен

  • 21 авг 2025 | 22:17
  • 958
  • 1
Шведи унижиха ЧФР Клуж и почти си гарантираха европейска есен

Отборът на Хекен разгроми тима на ЧФР Клуж със 7:2 в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Головете за победителите отбелязаха Симон Густафсон (2’, 35’), Силас Андерсен (18’), Адриан Шванбек (24’), Иска Брусберг (49’) и Джон Пол Дембе (61’, 70’), а почетните попадения за румънците вкараха Меритон Кореница (38’) и Андрей Кордеа (50’).

Амор Лаюни пък може да се каже, че бе големият герой за шведите, тъй като той направи асистенция за пет от седемте гола на своя тим.

Реваншът е точно след седмица – на 28-и август (четвъртък) от 20:30 часа българско време. Тогава северните ни съседи ще се нуждаят от истинско чудо, за да продължат напред, но поне ще имат подкрепата на феновете си и ще могат да помечтаят за знаменит обрат.

СНИМКА: BK Häcken// Twitter

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

  • 21 авг 2025 | 19:30
  • 869
  • 1
Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

  • 21 авг 2025 | 21:34
  • 13480
  • 0
Лига на конференциите: Играят се още седем мача

Лига на конференциите: Играят се още седем мача

  • 21 авг 2025 | 23:25
  • 8030
  • 0
Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

  • 21 авг 2025 | 19:23
  • 7146
  • 0
Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

  • 21 авг 2025 | 18:46
  • 1076
  • 0
Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

  • 21 авг 2025 | 18:22
  • 1838
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 142724
  • 562
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 53638
  • 105
Ракув 1:0 Арда, домакините наказаха груба грешка на защитата

Ракув 1:0 Арда, домакините наказаха груба грешка на защитата

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 18332
  • 18
Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

Лига Европа: втори гол в мрежата на Митов, Десподов е на пейката

  • 21 авг 2025 | 21:34
  • 13480
  • 0
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 39254
  • 115
Лига на конференциите: Играят се още седем мача

Лига на конференциите: Играят се още седем мача

  • 21 авг 2025 | 23:25
  • 8030
  • 0