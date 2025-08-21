Шведи унижиха ЧФР Клуж и почти си гарантираха европейска есен

Отборът на Хекен разгроми тима на ЧФР Клуж със 7:2 в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Головете за победителите отбелязаха Симон Густафсон (2’, 35’), Силас Андерсен (18’), Адриан Шванбек (24’), Иска Брусберг (49’) и Джон Пол Дембе (61’, 70’), а почетните попадения за румънците вкараха Меритон Кореница (38’) и Андрей Кордеа (50’).

Storseger i första playoff-mötet 😍



BK Häcken stod för en helgjuten insats och ett målkalas i den första playoff-matchen mot CFR Cluj. Det blev en minnesvärd Europa-kväll på Hisingen 💛🖤#bkhäcken pic.twitter.com/VfevD4Gkmp — BK Häcken (@bkhackenofcl) August 21, 2025

Амор Лаюни пък може да се каже, че бе големият герой за шведите, тъй като той направи асистенция за пет от седемте гола на своя тим.

Amor Layouni against CFR Cluj.



- 5 assists

- 4 big chances created

- 100% total duels won (3/3)



BK Häcken won the game 7-2. pic.twitter.com/IqtxHn6Df6 — 🇸🇪 (@SwedeStats) August 21, 2025

Реваншът е точно след седмица – на 28-и август (четвъртък) от 20:30 часа българско време. Тогава северните ни съседи ще се нуждаят от истинско чудо, за да продължат напред, но поне ще имат подкрепата на феновете си и ще могат да помечтаят за знаменит обрат.



СНИМКА: BK Häcken// Twitter