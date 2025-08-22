Арменци разбиха Йеленкович и Олимпия

Отборът на Олимпия (Любляна), за който се състезава българинът Велко Йеленкович, загуби с 1:4 при домакинството си на арменския Ноа в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите.

Йеленкович беше титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал. За съжаление, с изявите си той не успя да помогне на тима си да избегне тежкото поражение.

Иначе арменците получиха солидно предимство, след като отбелязаха три гола около почивката. Техни автори станаха Марин Яколиш (36’) и Имран Омар (39’, 52’), който вкара два гола – вторият от които бе от дузпа. Скоро след третия гол Йеленкович и компания върнаха едно попадение чрез Иван Дурдов (56’), но в средата на второто полувреме Имран Омар (64’) оформи своя хеттрик и почти направи ответния двубой протоколен.

Реваншът в Армения е точно след седмица – на 28-и август (четвъртък) от 19:00 часа българско време.