Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Олимпия (Любляна)
  3. Арменци разбиха Йеленкович и Олимпия

Арменци разбиха Йеленкович и Олимпия

  • 22 авг 2025 | 00:19
  • 222
  • 0
Арменци разбиха Йеленкович и Олимпия

Отборът на Олимпия (Любляна), за който се състезава българинът Велко Йеленкович, загуби с 1:4 при домакинството си на арменския Ноа в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите.

Йеленкович беше титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал. За съжаление, с изявите си той не успя да помогне на тима си да избегне тежкото поражение.

Иначе арменците получиха солидно предимство, след като отбелязаха три гола около почивката. Техни автори станаха Марин Яколиш (36’) и Имран Омар (39’, 52’), който вкара два гола – вторият от които бе от дузпа. Скоро след третия гол Йеленкович и компания върнаха едно попадение чрез Иван Дурдов (56’), но в средата на второто полувреме Имран Омар (64’) оформи своя хеттрик и почти направи ответния двубой протоколен.

Реваншът в Армения е точно след седмица – на 28-и август (четвъртък) от 19:00 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

  • 21 авг 2025 | 19:30
  • 1017
  • 1
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 23:41
  • 18811
  • 1
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 23:59
  • 10137
  • 0
Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

Де Лаурентис обясни за продажбата на Кварацхелия и разкри: Щях да купя Гьокереш, ако бях взел 200 млн. за Хвича и Осимен

  • 21 авг 2025 | 19:23
  • 9104
  • 0
Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

Защитник на Ница иска да се присъедини към Тен Хаг в Байер

  • 21 авг 2025 | 18:46
  • 1217
  • 0
Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

  • 21 авг 2025 | 18:22
  • 2049
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 161585
  • 877
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 71700
  • 134
Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

  • 21 авг 2025 | 23:39
  • 10807
  • 27
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 29777
  • 28
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 23:41
  • 18811
  • 1
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 23:59
  • 10137
  • 0