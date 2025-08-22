Палас зарадва “Селхърст Парк” в историческия европейски мач

Популярни
  • 22 авг 2025 | 01:23
  • 428
  • 0
Отборът на Кристъл Палас спечели дългоочаквания си дебют в Европа след успех с минималното 1:0 срещу тима на Фредрикстад в първия плейофен мач за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Единственото попадение в срещата падна в началото на второто полувреме и бе отбелязано от Жан-Филип Матета (54’).

Така “Селхърст Парк” ликува след едно драматично лято, в което до последно не се знаеше къде и дали изобщо ще играе в европейските клубни турнири бойкият лондонски тим. “Орлите” спечелиха през май ФА Къп, което означаваше, че те трябваше да играят в основната схема на Лига Европа, но това не се случи, тъй като лондончани имат съвпадане в собствеността с френския Лион. Това попречи двата клуба да участват в един и същи турнир и французите бяха пратени в основната схема на Лига Европа, а англичаните – в квалификациите на Лигата на конференциите.

Сега лондончани имат още една стъпка пред себе си, за да защитят честта си. Тя ще бъде следващата седмица – на 28-и август (четвъртък) от 19:00 часа българско време, когато ще бъде реваншът срещу Фредрикстад в Норвегия.

