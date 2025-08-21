11-те на Ракув и Арда

Арда гостува на Ракув в първия двубой от плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Ясни са и стартовите състави на двата тима. Срещата на стадион "РКС Ракув" е тази вечер от 22:00 часа и ще бъде ръководена от словака Михал Оченаш.

Отборът на Александър Тунчев стигна до тази фаза от турнира, след като отстрани последователно ХИК и Кауно Жалгирис, докато домакините се справиха с Жилина и Макаби (Хайфа). Кърджалийци ще търсят добър резултат, с който да направят крачка към постигането на своята мечта в Европа.

Стартови състави:

РАКУВ: 1. Треловски, 25. Раковитан, 24. Арсенич, 4. Сварнас, 7. Тудор, 88. Барат, 5. Булат, 26. Оума, 80. Диаби-Фадига, 17. Леонардо Роча, 8. Пиенко

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 35. Димитър Велковски, 18. Джалал Хюсеинов, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 21. Вячеслав Велев, 80. Лъчезар Котев, 4. Давид Акинтола, 99. Бирсент Карагарен, 20. Серкан Юсеин, 10. Светослав Ковачев, 9. Георги Николов;