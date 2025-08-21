Популярни
Левски не успя в първия мач срещу АЗ Алкмаар - на живо от стадион "Васил Левски" след 0:2
  2. Майнц 05
Майнц сам си причини в Норвегия и ще трепери на реванша

  • 21 авг 2025 | 21:43
  • 1034
  • 0
Отборът на Майнц 05 загуби с 1:2 гостуването си на Розенборг от първия плейофен мача влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Германците поведоха след гол на Надим Амири (26’), но се разсеяха и допуснаха обрат. Първо, малко преди почивката Дино Исламович (43’) изравни от дузпа, а в изтичащите секунди на редовното време на мача Оле Кристиан Сетер (90’) оформи крайния резултат.

Реваншът на германска земя е точно след седмица на 28-и август (четвъртък) от 22:00 часа българско време. Бившият отбор на Тодор Неделев ще трябва да вкара поне два гола, ако иска да продължи, тъй като голът на чужд терен, който днес отбеляза, няма допълнителна стойност.

